Pedro Alfonso habló del romance de sus amigos de Luciano Castro y Flor Vigna: "Me enteré por la tele"

Desde Carlos Paz, en un verano que lo tiene siendo parte de Una noche en el hotel, Pedro Alfonso dio una nota a Intrusos en donde le preguntaron su opinión sobre el romance de sus amigos Luciano Castro y Flor Vigna.

“Me sorprendió como a todos. Me enteré por la tele y después hablé con los dos por separado”, contó el marido de Paula Chaves, que además tiene una excelente relación con Sabrina Rojas.

“Los quiero mucho a los dos. A Sabrina también y fue duro cuando nos enteramos de la separación. Verlos a ellos bien me pone contento. Son muy amigas las dos familias”, contó.

Pedro Alfonso y la buena onda entre Luciano Castro y Sabrina Rojas tras su separación

“¿Vos harías lo de separarse y convivir con su pareja, todos juntos, con la ex y la actual?”, le preguntó Pablo Layus al actor y él lo tomó con humor.

“No sé, tampoco pienso en separarme pero me parece bueno por los dos. A los hijos los quiero mucho y está bueno que tengan esa relación linda, sana, normal. Que estén bien los dos me pone muy contento”, señalo.

"Se nota que hay un cariño y un respeto entre Luciano y Sabrina, que es lo más difícil cuando hay hijos de por medio". G-plus

“Se nota que hay un cariño y un respeto, que es lo más difícil cuando hay hijos de por medio. Después con sus parejas que hagan lo que quieran”, aseveró, para hablar del cambio de actitud de Luciano.

“Me sorprendió. En mi cumpleaños me mandó un mensaje, el 9 de octubre, me mandó un mensaje muy cariñoso y abierto. Somos los dos muy parcos. Cuando nos juntábamos estábamos los dos tirados en el sillón y cruzábamos tres palabras. Lo adoro a Lu y me gusta que esté siempre bien”, cerró.