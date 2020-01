El pedido en vivo de Pallares a Laurita sobre Cabré: "Quiero ver si hay una chance de que Nico le de una nota a Intrusos"

Desde el comienzo de su carrera, Nicolás Cabré mantuvo una distante, y muchas veces tensa, relación con la prensa. Incluso, el actor sentó postura y le dejó de dar notas a programas como Intrusos por el hostil vínculo que tiene con Jorge Rial.

Sin embargo, el tiempo pasó y Cabré cambió su relación con gran parte de la prensa, actitud que muchos le adjudicaron a su paternidad y al amor que vive con Laurita Fernández.

Con el fin de empezar el año limando asperezas, Adrián Pallares aprovechó el móvil que le dio la actriz y bailarina a Intrusos para hacerle un pedido muy especial.

"Hay una historia detrás, pero yo lo voy a intentar. Me gustaría que esto se aliviane. Lo voy a intentar. No prometo nada, pero ojalá", le respondió Laura. G-plus

"Un gustazo charlar con vos, pero te quiero pedir algo, ver si hay una posibilidad de hacer una nota con Nico en la puerta del teatro. Yo lo vi en todo lo que hizo en teatro, lo vi en todos lados. Quiero ver si hay una chance de hacer una nota con Intrusos para empezar a tender puentes. Es uno de los grandes actores jóvenes argentinos y es un gran comediante. Te encomiendo esa tarea", le dijo el periodista, al frente de la conducción ante la ausencia de Rial.

Dispuesta a acercar posiciones, Laurita le contestó sincera: "Me gusta... Hay una historia detrás, pero yo lo voy a intentar. Me gustaría que esto se aliviane. Lo voy a intentar. No prometo nada, pero ojalá", dijo la protagonista de Departamento de soltero, asumiendo las diferencias públicas entre su novio y el conductor de Intrusos.