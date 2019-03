El pedido de Federica Pais en medio de la detención de su hijo por motochorro: la indignada respuesta de Doman

La periodista le envió un mensaje a Tomás Dente en Nosotros a la Mañana y el conductor no ocultó su enojo. Detalles.

Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais, continúa detenido en un calabozo de la comisaría de Pacheco, a un mes de ser acusado de "motochorro". El joven, de 19 años, fue señalado de robarle a una mujer junto al otro detenido, Octavio Laje, de 20 años, hijo de un exfuncionario.

En medio de un debate sobre el tema en Nosotros a la Mañana, Tomás Dente se contactó con la periodista a través de WhatsApp. En el intercambio, la conductora le envió un especial pedido al programa.

Dente: "Lo que me pide Federica es que tratemos de calmar las aguas. Me pide que por favor frenemos con el tema porque lo que hacemos es volver a ponerlo en el tapete". G-plus

“La entiendo desde su dolor de mamá. Lo que me pide Federica es que tratemos de calmar las aguas. Me pide que por favor frenemos con el tema porque lo que hacemos es volver a ponerlo en el tapete”, comentó el panelista.

Doman: "¡El tema en el tapete lo pone el hijo que salió a robar, no nosotros! Creen que el problema somos los medios, ¡el problema es el hijo, no los medios!". G-plus

Indignado por el mensaje, Fabián Doman le salió al cruce a Pais. “¡El tema en el tapete lo pone el hijo que salió a robar, no nosotros! Creen que el problema somos los medios, ¡el problema es el hijo, no los medios! ¿Por qué no se enoja con el hijo?”, exclamó el conductor de eltrece.

Según detalló Clarín días atrás, el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro rechazó el último pedido de excarcelación. "Son bastante tranquilos, se nota que no están acostumbrados a este tipo de vida y no causan problemas ni se quejan", detallaron fuentes policiales. "No tienen el perfil del delincuente malo. Pareciera más que lo hicieron para salir de esa zona de confort que les daba tenerlo todo, como que salieron a buscar adrenalina", comentaron fuentes policiales al diario.