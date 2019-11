Paulo Londra presentó oficialmente a su novia: "Somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados"

Paulo Londra es uno de los artistas más populares del momento. A los 21 años, el cantante de trap cordobés ya conquistó millones de seguidores en las redes sociales y en el mundo. Incluso, ha colaborado con grandes figuras de la música internacional como Ed Sheeran y el DJ Steve Aoki, con quien se presentó en la última edición del Lollapalooza Argentina.

Londra sorprendió este martes al presentar oficialmente a su novia, una joven llamada Rocío Moreno. “We are still kids, but we're so in love (Somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados)”, escribió el joven, en el video, una frase de la canción Perfect, de Sheeran.

Más se sorprendieron aún sus millones de seguidores al ver que en el perfil de la joven -a diferencia del cantante- abundan las fotos románticas de la pareja. Rocío publicó numerosas postales de su vida con Paulo, desde por lo menos 2015.

Entre 2018 y 2019, la novia de Londra no compartió imágenes de ambos, por lo que los fans del rapero sospechan que la pareja se reconcilió recientemente, tras un distanciamiento.