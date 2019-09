Paulo Londra comenzó su gira Homerun Tour, hizo historia en Córdoba... ¡y fue ovacionado por miles de fanáticos!

Finalmente la espera terminó y Paulo Londra dio comienzo a su flamante #HomeRunTour, uno de los shows más esperados del año, donde el artista se encuentra presentando su consagratorio álbum de estudio. El inicio fue en Córdoba… ¡y llegará a Buenos Aires el próximo 2 de noviembre!

Tras dos noches consecutivas, con un total de casi 20 mil personas que agotaron las localidades en 48 horas, Paulo Londra siga haciendo historia con sus hits.

Paulo Londra: "Gracias a todos, no estaría acá si no fuese por ustedes, que son los de mi provincia y que me bancan. Siempre sigan sus sueños, los límites se lo pone cada uno, y oídos sordos a los que dicen cosas malas". G-plus

Con su enorme carisma y talento, sumado a una puesta impactante, el artista vibró con sus seguidores durante una hora y media con sus temas Forever Alone, Nena Maldición, Chica Paranormal, Tal Vez, Por eso vine y Adan y Eva, entre las más de veinte canciones que integraron el setlist.

"Gracias a todos, no estaría acá si no fuese por ustedes, que son los de mi provincia y que me bancan. Siempre sigan sus sueños, los límites se lo pone cada uno, y oídos sordos a los que dicen cosas malas", cerró Paulo, emocionado, al cierre de su multitudinario recital.

¡Sigue el éxito!