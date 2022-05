Paulina Rubio paró un recital y acusó a un guardia de seguridad de haberla tocado: "Avergüénzate"

Un mal momento vivió Paulina Rubio en pleno show de su gira Perrísimas, en la que comparte escenario con Alejandra Guzmán, con un guardia de seguridad al que acusó de tocarla y lo expuso frente a todo su público.

Todo sucedió en el concierto que dio en Phoenix, Arizona, mientras cantaba el hit Nena. La cantante bajó del escenario y cuando regresó tuvo el altercado con el integrante de la seguridad del show. Las imágenes fueron captadas por uno de sus seguidores y las reprodujo el ciclo mexicano Sale el sol.

"Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Avergüénzate. Él me tocó y es guardia de seguridad. No es mi novio", aseguró Paulina frente al público G-plus

“Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Avergüénzate. Él me tocó y es guardia de seguridad. No es mi novio”, lanzó, molesta luego de pedirle a su banda que paren la música. Inmediatamente ocurrió un abucheo y luego la artista continúo con su actuación.