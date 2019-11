Paula Varela presentó a su beba de dos meses en Confrontados: "Amanda llegó como una bomba fugaz"

Dos meses atrás, Paula Varela dio a luz a Amanda, fruto de su relación con Leonardo Neifert, con quien además es madre de Benicio (3). En óptimas condiciones, el miércoles la periodista presentó a su beba en Confrontados, el programa del cual es panelista.

Así fue que ante la curiosidad de Rodrigo Lussich y Carla Conte, Paula explicó: "Amanda llegó como una bomba fugaz. Yo tenía para 15 días más hasta mi fecha. Me empecé a sentir mal, fui al programa, al salir tuve más contracciones de lo normal y me fui al obstetra porque tenía la duda. Me dio progesterona para parar un poco las contracciones y llegar a la fecha, pero tomé una, dos, tres y no pasó nada. Hasta que el fin de semana empezaron a acelerarse las contracciones pese a la progesterona, y ya no había nada que hacer. Había empezado el trabajo de parto".

"Yo quería parir en fecha. Pero me interné y al toque me hicieron la cesárea. Amanda ya estaba de cola, súper arriba. Salió perfecta, ya estaba lista. Para mí, me mintieron con la fecha". G-plus

"Yo quería parir en fecha. Pero me interné y al toque me hicieron la cesárea. Amanda ya estaba de cola, súper arriba", continuó. De todas formas, aclaró: "Salió perfecta, ya estaba lista. Para mí, me mintieron con la fecha. Solo que nació con dos kilos y medio, le faltaba engordar. Pero todo lo demás estuvo perfecto. Al toque que nació, la llevaron a mi habitación y nos fuimos juntas de la clínica como cualquier parto a término”.

Al final, con humor y absoluta sinceridad, Paula Varela reveló que todavía no retomó la intimidad con su pareja: "Somos como hermanos".