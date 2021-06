Paula Chaves reveló quién le gustaría que ganara MasterChef Celebrity 2: "Amo a Georgina Barbarossa"

Desde que Paula Chaves condujo Bake Off Argentina (Telefe), se fanatizó con los certámenes culinarios. De hecho, reveló que le encanta MasterChef Celebrity 2 (Telefe); no se pierde ningún capítulo y tiene muy en claro quién le gustaría que gane.

En Cortá por Lozano (Telefe), Paula -que está reemplazando a Vero Lozano durante sus vacaciones- charló con la conductora y le preguntó quién es su participante favorito. Entonces, Vero reveló que le gustaría que ganara Cande Vetrano.

Acto seguido, le preguntaron a ella quién es su famoso preferido. Después de dudar algunos segundos sobre si decirlo o no, Paula se animó a dar el nombre. "Yo me pregunto a veces si está bien decirlo o no, porque lo miro de fanática desde mi casa. Si me preguntás quién quiero que gane, te digo Georgina (Barbarossa), ¡la amo!", expresó, con ternura, sobre "la tía".

¡Tiene favorita!