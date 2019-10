Paula Chaves, íntima sobre las adicciones de su mamá: "Acompañar a un adicto no es fácil; tuve que rescatarla"

El año pasado, Paula Chaves habló por primera vez de la difícil situación que vivió con su madre, Alejandra (57). La modelo y conductora abrió su corazón y recordó la dura lucha que llevó adelante su mamá contra el alcoholismo.

“Siempre siento que tengo que hacerme cargo de cosas. Y la vida me puso en una situación así, en la que me tuve que hacer cargo de cosas en una edad en la que quizá no tenía que hacerlo”, comenzó en una entrevista en Pampita Online, por Net TV.

“Pero fue la historia que me tocó, mi mamá pasó un momento bastante complicado, de depresión, de adicción y acompañar a un adicto no es fácil. Me tocó cuando mi hermana Delfina y mi hermano Gonzalo eran chiquitos, me tocó en mi adolescencia y me tocó también siendo mamá de Olivia y estando embarazada de Baltazar, teniendo que contener a mi mamá, que ayudarla, que rescatarla”, continuó.

“Tuve una mamá muy sobreprotectora y yo no quiero transmitirle mis miedos a mis hijos. Pero me pasan cosas y siento que tengo una historia que me pesa. Siendo muy chica me tuve que hacer cargo de un montón de cosas, de mis hermanos que los veía súper débiles. Trato de criarlos en libertad, pero también me permito equivocarme y decir ‘acá la estoy cagando’. En eso va la maternidad también”, completó Paula.