Paula Chaves, indignada tras los dichos de Guillermo Andino sobre el parto de Prat: "Me dan ganas de llorar"

Para que el nacimiento de su primera hija, Sofía (17), coincidiera con el aniversario del gol del Chango Cárdenas -que le dio la única Copa Intercontinental a Racing- a espaldas de su esposa, Carolina Prat, Guillermo Andino aseguró que acordó la fecha de parto de su hija con el obstetra.

En diálogo con Sebastián Wainraich, lanzó: "Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto para que fuera el 4. Él no entendía nada de fútbol pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dijo que no había problema".

Y polémico, siguió: "Lo que pasa es que Caro tuvo un trabajo de parto de diez horas y yo dije '¡Mamita! Si metí la pata, me mato'. Finalmente nació Sofi el 4 de noviembre". Tras sus dichos, que intentaron ser cómicos, muchas personas -especialmente mujeres- pusieron el grito en el cielo y acusaron a Andino de haber ejercido, de la mano del profesional, violencia obstétrica.

"¡Me dan ganas de llorar! Que se pueda ejercer ese poder sobre la mujer y el bebé en un momento tan importante… Y esto pasa MUY seguido". G-plus

Y aunque Guillermo se disculpó y argumentó que fue "una broma", entre las muchísimas críticas que recibió estuvo la de Paula Chaves, quien manifestó su preocupación. La modelo citó el titular de El Canciller con el audio del conductor y agregó: "¡Me dan ganas de llorar! Que se pueda ejercer ese poder sobre la mujer y el bebé en un momento tan importante… Y esto pasa MUY seguido".