La pareja de Fátima Florez le pidió casamiento en vivo tras 21 años de amor: "¿Te querés casar conmigo?"

Invitada a Flor de Equipo, Fátima Florez fue sorprendida por partida doble al aire. Primero con la salida al aire de su pareja, Norberto Marcos. Segundo, por su pedido de casamiento en vivo, tras 21 años de amor.

Si bien el objetivo del llamado del productor de la talentosa imitadora no fue pedirle que se case con él, la charla derivó para ese plano y tras las presiones de algunas integrantes del programa de Telefe, terminó haciéndole la romántica propuesta.

NORBERTO MARCOS LE PIDIÓ CASAMIENTO A FÁTIMA FLOREZ EN TV

Denise Dumas: -¿Están casados legalmente?

Fátima Florez: -Yo digo 'mi marido de costumbre, porque son muchos años, pero no estamos casados. No hemos puesto la firma. Me gustaría. Antes decía que no hacía falta, que era más importante el sentimiento…

"Pónganmela en pantalla y se lo voy a decir: 'Amor, ¿te querés casar conmigo"", le dijo Norberto a Fátima tras escucharla decir que le gustaría contraer matrimonio. G-plus

Analía Franchín: -¡No, chicos! Después de tantos años, no. Firmás y te separás.

Denise: -Norberto, ¿vos no te casarías?

Nancy Pazos: -Norberto, ¿no querés hacer tu propuesta? Tenés este momento único…

Norberto Marcos: -Todos nos dicen que si ponés la firma, te separás... Yo estuve casado con una excelente mujer y tengo un hijo de esa relación. Ahora estoy con Fátima. Si ella quiere casarse, yo no tengo ni un problema.

"Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial... Pero sí", respondió Florez. G-plus

Fátima: -¿Cómo "yo tengo problema"?

Norberto: -Pónganmela en pantalla y se lo voy a decir: "Amor, ¿te querés casar conmigo".

Fátima: -Tengo una inclinación del 70% al sí, pero Analía me hizo dudar…

Norberto: -Con un 1 por ciento en contra, dejémoslo.

Fátima: -Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial. Toda la vida tiene que ser de miel, de color de rosas, de acompañarse. Pero sí.