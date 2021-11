El papá de Yanina Screpante, indignado con Pocho Lavezzi: "Es una injusticia lo que hacen con ella"

Tras una intensa lucha judicial por la división de bienes, Yanina Screpante fue desalojada del departamento de Pocho Lavezzi en Vicente López. Cuando esto sucedió, dijo estar muy "dolida". Y ahora, su papá Eduardo la defendió públicamente.

Más sobre este tema Yanina Screpante cruzó a Yanina Latorre en vivo por reírse del reclamo a Pocho Lavezzi: "Siempre decís pavadas"

"La verdad es que Eduardo fue tajante. Hasta ahora, no había hablado con nadie y está indignado con lo que está ocurriendo en el conflicto de su hija con el Pocho Lavezzi", expresó Juan Etcehgoyen en Mitre Live luego de aclarar que el hombre no quiso salir al aire pero que sí desea que se conozca su opinión.

"Eduardo me envió una frase que habla por sí sola, que describe la situación y lo que siente sobre este tema: 'Me parece una injusticia lo que hacen con mi hija'" G-plus

Entonces, el periodista contó qué le dijo el hombre sobre la división de bienes de su hija y Pocho, que considera injusta.

"Eduardo me envió una frase que habla por sí sola, que describe la situación y lo que siente sobre este tema. 'Me parece una injusticia lo que hacen con mi hija', me acaba de confesar en clara referencia al rol de la Justicia y al accionar del Pocho Lavezzi, su exyerno”, sentenció.