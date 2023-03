El papá de Marcos Ginocchio habló de la situación sentimental de su hijo tras mostrarse con una misteriosa joven

Luego de la gran noche de emoción que vivió Marcos Ginocchio tras consagrase como el campeón de Gran Hermano 2022, las redes estallaron al ver que el joven se mostró muy cerca de una joven al reencontrarse con sus seres queridos en la tribuna.

Y en medio de las dudas sobre si esta señorita es la novia del salteño, la periodista (y panelista del reality de Telefe) Marisa Brel despejó todas las dudas al subir una foto con una contundente declaración: “La novia de Marcos”, escribió con un emoji de un corazoncito.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte y me sonrió. Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”, escribió Marisa, junto a la postal, en su cuenta personal de Twitter, arrobado a Juli Illescas.

Asimismo, el papá de Marcos, José Ginocchio, habló con PrimiciasYa.com de este vínculo: “Él tuvo una relación de tres años y medio con Juli, que es de Salta y la queremos mucho, y se distanciaron”, lanzó. Y cerró, sin vueltas: “Yo respeto a mi hijo, tendrán que hablar ahora que ya salió. Pero él entró estando soltero, veremos qué pasa”.

EL PAPÁ DE MARCOS MANDÓ AL FRENTE A SU HIJO AL HABLAR DE SU RELACIÓN CON JULIETA EN GRAN HERMANO 2022

Luego del emotivo reencuentro que tuvo con su hijo, Marcos, en la casa de Gran Hermano 2022, José Ginocchio pasó por LAM y fue contundente cuando le preguntaron si pensaba que el joven se sentía atraído por Julieta Poggio.

“Vos que lo conoces a tu hijo, ¿le gusta Julieta? La verdad”, fue la pregunta al hueso que le hizo Nazarena Vélez en vivo, en el ciclo de América. Fue entonces que el invitado de la noche se sinceró: “Yo creo que sí le gusta”.

“Julieta es una chica muy linda, carismática y seductora, pero Marcos respeta muchísimo porque ella es una chica que esta de novia”, agregó, dejando en claro que el participante no fue más allá con su compañera por su estado civil.

“Ciertamente hay miradas, pero me parece que él tiene más afinidad con Romina que con Julieta”, cerró José, dando detalles de los vínculos que creó Marcos dentro del reality de Telefe, que está a pocas galas de culminar.