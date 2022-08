Pampito reveló el fuerte enojo que Ángel de Brito tuvo con él: "Me dejó de hablar"

En medio de una entrevista a Mariana Brey, Pampito contó en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) el fuerte enojo que Ángel de Brito tuvo con él.

“Vos me quisiste meter en un lío con Ángel”, le dijo de frente la panelista de Socios del Espectáculo y el periodista le respondió: “Lo que dije me costó no hablarme con Ángel durante meses, me dejó de hablar y yo también lo dejé de seguir a él”.

“Lo bien que hizo, ¿sabés por qué? Porque mentiste”, retrucó Brey y Pampito se defendió: “No, mentí, preguntale a Guido Zaffora, a Maite Peñoñori y a Pía Shaw, lo que pasa es que no se animan a decirlo públicamente”.

“Mienten todos, ¿qué vieron?”, le consultó Mariana y el panelista explicó: “Vimos el momento donde Ángel entraba al cumpleaños de Guido Zaffora, vos estabas a un metro y no se saludaron, y a saludó a todos. Vos estabas como de espaldas”, explicó Pampito revelando que el enojo de Ángel fue por contar que no había saludado a Brey en el cumpleaños.

PAMPITO EXPLICÓ POR QUÉ ÁNGEL DE BRITO SE FUE ANTES DEL CUMPLEAÑOS DE GUIDO ZAFFORA

En medio de un ida y vuelta picante con Mariana Brey, Pampito explicó el motivo por el que Ángel de Brito se fue antes del cumpleaños de Guido Zaffora y dejó en claro que no fue por la panelista de Socios.

“Él no se quedó en el cumpleaños. Yo fui a preguntar al grupo ‘¿dónde está Ángel que lo quiero saludar?’ Y este al día siguiente decis ‘no se saludaron’”, le dijo Brey al periodista.

"Ángel se fue porque llegó tarde, ya no quedaba comida y tenía mucho hambre". G-plus

“Yo no mentí, él te vio y no te quiso ir a saludar”, sostuvo el periodista de Mañanísima y Mariana indagó: “¿Vos quisiste sugerir que él llegó, me vio y como yo estaba en el cumpleaños se fue?”.

“No, de hecho Ángel se fue porque llegó tarde, ya no quedaba comida y tenía mucho hambre. A todo el mundo le sorprendió ese hecho de que estaban los dos y no se saludaron”, sentenció Pampito.