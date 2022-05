Pampito habló a fondo de las acusaciones contra Facundo Arana: "Reacciona mal, yo lo vi en dos oportunidades"

Facundo Arana se encuentra en el centro de la polémica luego de las fuertes acusaciones mediáticas de Romina Gaetani y Maju Lozano, y por eso Pampito recordó la tensa experiencia que le tocó presenciar entre el marido de María Susini y Luis Bremer.

"Me acuerdo que estábamos haciendo El Diario de Mariana, no sé si Facundo estaba haciendo unas fotos acá en el canal, y no me acuerdo qué dijo Luis Bremer, y (Arana) bajó al estudio como a increparlo", relató el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine)

"Él es de tener este tipo de reacciones", agregó Pampito, quien también aclaró: "Conmigo siempre se portó de 10".

"Que reacciona mal, reacciona mal porque lo vi en dos oportunidades", cerró Pampito sobre Facundo Arana.

CARMEN BARBIERI ANALIZÓ LA FRASE QUE FACUNDO ARANA LES HABRÍA DICHO A ROMINA GAETANI Y MAJU LOZANO

En un momento, Carmen Barbieri analizó la frase que Romina Gaetani y Maju Lozano aseguraron cada una por su lado que les habría dicho Facundo Arana.

"Es una frase antigua decir 'si fueses hombre te agarraría a trompadas'. Es una frase muy de antes, se hacía antes".

Por otra parte, Carmen reflexionó: "Estamos hilando tan fino últimamente que no nos podemos enojar ni levantar la voz porque sos violento".