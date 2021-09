Pampito contó el motivo por el que Ángel de Brito se ausentará esta semana del jurado de La Academia: "Es el cumpleaños del papá"

La semana pasada, Fede Bal llegó a ocupar su merecida silla de jurado de La Academia de ShowMatch en reemplazo de Hernán Piquín, y protagonizó una gala en la que fue muy criticado por Ángel de Brito. En Mañanísima, Pampito reveló que el hijo de Carmen Barbieri regresará al certamen, aunque en este caso lo hará en lugar del conductor de Los Ángeles de la Mañana que debe cumplir con un compromiso familiar este miércoles.

“Carmen, tengo buenas noticias para vos, para Estefi (Berardi) y para Fede. Esta semana es muy probable que Fede vuelva al jurado. El miércoles va a faltar Ángel porque… no sé si lo puedo contar… tiene el cumpleaños del papá. Ahora me va a pegar un tiro por esto”, señaló el panelista agarrándose la cabeza a causa de sus propios comentarios. “¿Pero por qué se va a enojar? Gracias a Dios que cumple años el papá, quiere decir que está vivo”, razonó Carmen.

“Lo cierto es que (en la producción de La Academia) se quedaron con ganas de más Fede Bal, entonces iría el miércoles a reemplazar a Ángel de Brito y el viernes, otra vez a Hernán Piquín”, agregó Pampito, que no pudo contener su expresión al ver una foto que el periodista compartió junto al actor en Instagram. “¡Ahí están! Uno más falso que el otro. Llegaron, no se saludaron, no se vieron en toda la noche y después se sacan esta foto. ¡Falsos!”, concluyó.