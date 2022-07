Pampito arremetió contra Mica Viciconte por cuestionar a Nicole Neumann como madre

Pampito fue durísimo con Mica Viciconte en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) luego de que esta hiciera un posteo criticando a Nicole Neumann en su rol de madre.

“Como falla en esta Mica eh… está totalmente errada porque no es su hija. Ella me cae diez puntos pero en esta está erradísima, ¿por qué se mete en algo que no le corresponde?”, dijo el periodista.

Tras ver el video que despertó la furia de la panelista, Pampito comentó: “Da un poco de impresión, eso es verdad, pero de última que la llame Fabián a Nicole en privado. ¿Por qué lo hace público?”.

“Aparte, son las nenas las que terminan estando en medio, porque nosotros estamos este video divertido de una mamá de vacaciones con sus hijas por culpa del mensaje de Mica Viciconte. En lugar de aplacar, tira nafta”, lanzó al final Sebastián Perello.

EL POSTEO DE MICA VICICONTE CONTRA NICOLE NUEMANN QUE DIO QUE HABLAR

Luego de que Nicole Neumann compartiera un video de su hija menor en la nieve, Mica Viciconte estalló de furia y publicó una historia criticando con todo su rol como madre.

“Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente”, escribió Viciconte en sus redes sociales.