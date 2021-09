Pampita volvió a chicanear a Sabrina Rojas por el video con Luciano Castro: "Yo de ‘tobul’ no quiero hablar, ya aprendí"

Sabrina Rojas hizo este fin de semana un vivo de Instagram junto Luciano Castro y Gonzalo Heredia desde el camarín que ambos comparte en el teatro donde todos ellos actúan en Desnudos. En el video se puede ver al ex de la actriz bajándose los pantalones, lo que motivó un debate en Pampita Online en el que la conductora se negó a participar, aunque se encargó de chicanear a la mendocina a raíz de un viejo cruce entre ambas durante el escándalo de las fotos hot del intérprete.

“¿Él le mostró que no tenía calzoncillos? Porque ella le dice ‘pero esto’, se ve que hay algo nuevo ahí. Yo digo que no hay calzoncillo, para decir algo”, señaló la modelo tras la emisión del video en Pampita Online. “Yo me quedé cuándo él le dijo que le dio miedo al escucharla, y ella le dijo ‘a mí me daba miedo entrar’. ¿Habrá entrado alguna vez y lo encontró in fraganti?”, se preguntó la panelista Ale Martínez.

“Ah, pero después de tantos años… ¿qué va a ver de nuevo o desconocido?”, agregó Pampita y le pasó la pelota los integrantes masculinos de su panel, que hicieron hincapié en una supuesta “competencia de tobul” entre Luciano Castro y el Tucu López, actual pareja de la actriz. “Todavía hay chispazos, me da la sensación. Igual ella está muy contenta. Yo de tobul no quiero hablar porque voy a tener unos problemas después, ya aprendí la lección. Pero bueno, tampoco me provoquen”, pidió Pampita, en clara referencia la oportunidad en que Sabrina Rojas la cruzó por mostrar su asombro ante las fotos de su ex desnudo que circularon en las redes.