Tras el escándalo en el que terminó su breve paso por Telefe, Pampita regresó con Pampita Online esta vez por Net TV. El tema al que no pudo escaparle en el primer programa fue a hablar de su noviazgo con Mariano Balcarce. Y así cómo ya había contado que la primera cita de ambos fue en Miami reveló que su llegada a la ciudad fue de sorpresa y solo para conocerla.

“Me fui cinco semanas y era mucho. No nos habíamos conocido antes”, empezó, relatando. “Me tomó por sorpresa. A veces uno conecta y hay magia rápido”, dijo, mientras sus panelistas le pedían detalles de esa cita. “¡Es lo único que voy a decir! Mandó foto por WhatsApp y atrás, el aeropuerto de Miami”, reveló, poniéndose colorada. “Ahí salí corriendo a depilarme, todo por las dudas”, agregó, divertida.

"Le pregunté ‘¿mi amor, cómo querés que sea esto?’, ‘yo hago como vos quieras’. Me dijo ‘bueno, no cuentes nada de nosotros’. Por eso soy una nueva versión porque siempre cuento todo". G-plus

También Pampita contó que, a diferencia de anteriores relaciones, su novio le pidió discreción sobre el incipiente romance que tienen: “Yo le pregunté ‘¿mi amor, cómo querés que sea esto?’, ‘yo hago como vos quieras’. Me dijo ‘bueno, no cuentes nada de nosotros’. Por eso soy una nueva versión porque siempre cuento todo. ‘Me dio esto, me regaló aquello’ o muestro las flores que me llegan porque soy de compartir y se que la gente me quiere y le gusta”, contó, entre risas.

“Ahora, me estoy aguantando. ¡No puedo contar nada! Es respeto a lo que él decida. No quiere que se sepa. ¡Las cosas lindas que les estaría contando y no puedo!”, comentó Carolina, jugando al misterio y agregó que su fama “hasta ahora se la banca”.

¡Corazón contento! Pampita y los detalles de su primera cita con Mariano Balcarce.