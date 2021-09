Pampita se sorprendió con un dato de la intimidad de Jimena Monteverde y su marido: "¿Vos decís que a los 27 años de casada llego a eso?"

Pampita reacción sorprendida al escuchar que Jimena Monteverde, casada hace 27 años con Mariano, no tiene un promedio sexual, dado que fue reemplazando ese momento de intimidad con otros planes compartidos.

"¡Ay, no! No me digas eso. ¿Vos decís que a los 27 años de casada llego a eso?", le respondió la conductora de Pampita Online, dejando al descubierto que es una mujer muy apasionada con Roberto García Moritán, con quien lleva dos años de relación.

La pícara confesión de la cocinera en el programa de Pampita la disparó la inscripción de su remera, que decía "food and sex (comida y sexo)". La frase le dio el puntapié a Carolina para ingresar en el terreno amoroso ¡y se llevó una sorpresa!

"Al sexo te lo debo. Estoy trabajando mucho. Hace 27 años que estoy casada. A veces uno reemplaza con otras cosas", le dijo Jimena. G-plus

La charla de Pampita y Jimena Monteverde

Pampita: -Ah, mirá, la remera dice 'food and sex'. ¿Vos sos muy sexual en casa?

Jimena: -Te lo estoy debiendo. Al sexo te lo debo. Estoy trabajando mucho.

Pampita: -No, pero no se puede.

Jimena: -Es la verdad.

Pampita: -¿Cuántos años hace que estás en pareja?

Jimena: -27, ¡es un montón!

"¿El promedió cómo sería? Al mes, más o menos. ¿4 al mes?", le retrucó Pampita. Y Monteverde reaccionó: "¡No! Es un montón 4 al mes". G-plus

Pampita: -Pero no lo dejemos así, pobre hombre.

Jimena: -Nos vemos una peli, linda; nos tomamos un vinito. A veces uno reemplaza con otras cosas.

Pampita: -¿El promedió cómo sería?

Jimena: -No hay promedio.

"¡Ay, no! No me digas eso. ¿Vos decís que a los 27 años de casada llego a eso?", contestó Pampita, sorprendida. G-plus

Pampita: -Al mes, más o menos. ¿4 al mes?

Jimena: -¡No! Es un montón 4 al mes.

Pampita: -¡Ay, no! No me digas eso. ¿Vos decís que a los 27 años de casada llego a eso?

Jimena: -Lo que pasa es que, a veces, uno trabaja mucho y reemplazas por una salidita con amigos.

Más sobre este tema La jugada propuesta de Pampita a García Moritán en vivo: “Hoy quiero que Rober me saque una foto en la ducha”

Pampita: -Conectás con otras cosas.

Jimena: -Claro. Cambiás el sexo por otra cosa.

Pampita: -Es pura remera esto 'food and sex'.