Pampita salió al cruce de la versión de Pancho Dotto sobre su rivalidad con Guillermina Valdés: "Ni siquiera coincidimos en las pasarelas"

En el jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) un juego entre sus miembros que pretendía ser inocente terminó sembrando una duda: ¿Pampita se lleva pésimo con Guillermina Valdés?

Para colmo, Pancho Dotto reveló que Guillermina no se bancaría a Carolina porque la conductora de Pampita Online cuando irrumpió en el mundo de la moda "arrasó con todo".

En este contexto, Pampita tuvo la oportunidad de aclarar la situación y no dudó en remarcar que con la pareja de Marcelo Tinelli está todo más que bien.

"Es un chiste, cómo la voy a odiar, esas cosas que dice Ángel (De Brito) son un chiste... No hay que tomarlo literal. No me ofende, además Guille sabe que no es verdad y que no hay nada de realidad en eso”, aclaró en diálogo con la revista Paparazzi luego de que Ángel de Brito asegurara que ella "odia" a Guillermina tras sus picantes cruces en el jurado.

Antes de despedirse, la jurado también se refirió a los picantes dichos de Pancho y lo desminitió subrayando que ni siquiera tuvo la oportunidad de trabajar con Guillermina.

"No hay nada, ni siquiera coincidimos en nuestras etapas de trabajo en las pasarelas, nada que ver. Hay mucho respeto, compañerismo y la verdad que lo pasamos bien en el jurado, nos divertimos”, sentenció.