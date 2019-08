Los días de descanso que Pampita se tomó en Ibiza hicieron que su ciclo Pampita online charlen sobre cómo habían sido sus mini vacaciones. Geraldine Neumann indagó en las sensuales fotos que se tomó en el destino y terminó con la conductora confesando algunos de sus secretos para hacer fotos en bikini.

“Yo antes de hacer las fotos hago abdominales y estocadas”, terminó contando, luego de que Geraldine le preguntó si las sesiones de fotos que hizo en Instagram fueron el primer día antes de “entrarle a las papas fritas en el all inclusive”. “¡Les juro por Dios! Digo ‘vengo en 10 minutos’, me voy al cuarto, hago abdominales y estocadas y voy y hago las fotos. Lo hacía en los desfiles y se reían, pero el músculo se marca en el momento”, contó, sobre su truco.

“Cuando hago fotos de trajes de baño le digo al fotógrafo ‘dame cinco minutos’”, lanzó, mientras una de sus amigas agregaba que la técnica de ejercitarse para las fotos las hace desde antes de comenzar su carrera con El Rayo y que son aproximadamente… ¡quinientos abdominales y estocadas! “Son muchos. Eso lo hice toda la vida y si estoy de vacaciones lo hago cinco minutos antes de bañarme poniendo una toalla en el piso”, siguió en plan de revelaciones.

Pero no fue todo. También Pampita contó que le da mucha importancia al cuidado de su piel: “Mucho protector. Uso sombrero y anteojos siempre para no mancharme”, contó. ¿Sus fotos playeras en las redes sociales son producto de largas sesiones? “Las hago en cinco minutos, ni me maquillo y me las hace cualquiera”, siguió, en tren de confesiones.

Por su parte, Geraldine no se quiso quedar atrás y terminó contando un insólito secreto: “Un truco de los desfiles es tirar spray de pelo en la cola. Se endurece todo”, lanzó. “El spray de pelo un poco te ayuda, queda todo duro y en la gamba también lo podés usar. ¡Y el spray cuanto más trucho, mejor!”, contó, divertida.