Pampita reveló cómo reaccionaría si Roberto García Moritán le propusiera una relación abierta: "Le diría 'dejá la puerta abierta y andá yendo'"

Luego de que Pablo Muney hablara de las relaciones abiertas en Pampita Online, Pampita contó cómo reaccionaría si Roberto García Moritán le propusiera tener una relación abierta.

“Hay que decidirlo, es una puerta que uno abre y después… Hay que tener la mente abierta, si los dos están de acuerdo y eligen vivir la vida así está muy bien. Vos me conocés, yo no podría, me muero”, comentó la modelo.

“¿Y si él te lo dijera de acá a 23 años?”, le consultó el panelista en la emisión de Net Tv y Carolina Ardohain sentenció contundente: “Le diría ‘dejá la puerta abierta, andá yendo, anda a tu puerta abierta llévatela”.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN EXPRESÓ QUE NO LE PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD A PAMPITA

Roberto García Moritán habló de su relación con Pampita en su última visita a Mañanísima y expresó que no le perdonaría una infidelidad.

“¿Perdonarías una infidelidad?”, le preguntó Carmen Barbieri y el empresario respondió tajante: “Me parece que no. Me parece que tiene que ver con honrar determinados acuerdos que establecimos de entrada”.