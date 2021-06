Pampita respondió duramente a las críticas de Charlotte Caniggia: "No es la participante que nos gusta"

Este lunes Charlotte Caniggia y Pampita mantuvieron un duro cruce en La Academia en el que mezclaron los criterios con los que se maneja la jurado, pero también otras rencillas. En su ciclo de Net TV, la modelo explicó por qué no le gusta lo que hace la joven en el certamen y resaltó que “no es la participante que le gusta” ni a ella ni a sus compañeros, a diferencia de años anteriores.

“En la edición no sale, pero cuando le estaba dando la devolución, ella me dijo ‘Me chupa un huevo’, (…) entonces no quedaba mucho por conversar. De todas formas se olvida de cosas, porque en otras temporadas hubo muchos bailes que le halagué porque la ví muy segura en la pista”, recordó la conductora de Pampita Online. “Yo siento que esta no es su mejor temporada y eso no es maltratar ni denigrar, es una opinión personal”, dijo la modelo, en tanto que Barby Franco agregó que eso se debe a que “no ensaya”.

“Para mí que ya salió enojada desde el principio, y los cuatro nos mirábamos y decíamos ‘No sabemos qué le pasó’”, aseveró Pampita. “No es la Charlotte Caniggia que nos gusta. Nos gusta la que es divertida, la que es querida por la gente, que es carismática, que siempre tiene un chiste, que es ocurrente, que le contesta a Marcelo y se genera un ida y vuelta. Esa es la participante que hemos visto en otras temporadas, con la que nos quedamos y su mejor versión en la pista”, concluyó la modelo.