Pampita recibió a Ernestina Pais en su ciclo Pampita Online y mantuvo una interesante charla sobre la infidelidad con la periodista.

Ernestina sentenció: “Creo en la lealtad más que en la fidelidad. Cuando te enterás de un cuerno primero alguien te fue desleal. Te faltó el respeto primero. Porque creo que una equivocación, un mirar afuera o una fantasía, la podemos tener todos”.

Cuando Pampita, que atravesó fuertes rumores de infidelidad por parte de Benjamín Vicuña durante su relación de diez años, le preguntó si había descubierto que le habían sido infiel porque “la mujer tiene un sexto sentido”, Ernestina respondió: “Ay, yo me doy cuenta enseguida. Me pasa y me pasó con el último también es que me doy cuenta de con quién va a estar después. Las redes sociales son muy buchonas y me ha pasado de estar en un asado, donde había una amiga de una amiga, que dije ‘el día que me separe, acá va a pasar algo’. Dicho y hecho”.

Y disparó una frase picante, comentándole a Pampita un locuaz “vos lo sabrás”: “También hay mucha cosa, que vos lo sabrás, de ‘quiero probar al que estuvo con’. A la que busca a tu ex porque estuvo con vos”.

Entre risas, Pampita le dio la razón: “Ah obvio, le levantás el pedigree”. Y le preguntó a su invitada: ”¿Qué eso eso? ¿Mujer contra mujer? ¿Quieren al tuyo?”.

Entonces, Pais compartió otra reflexión: “Una gran amiga mía dice ‘la admiración es la otra cara de la envidia’. Te admiro tanto que quiero ser vos”. Pampita, picante, apoyó la frase: “Cuando dice ‘qué diosa esta’ y después termina con tu marido”.

Con humor, Ernestina acotó: “Tal cual, ¿si me admirás tanto por qué te estás curtiendo a mi marido? Quieren ser tanto como vos, que terminan tomando cosas tuyas”. Y la ex de Vicuña lanzó un mensaje muy pícaro, mirando a cámara: “Pero, ¿sabés qué? Mamita, nunca vas a ser como yo. ¡Te faltan mil años!”. ¡Chan!

Rápidamente, las fans de Pampita comenzaron a comentar los dichos de la conductora y algunas incluso compartieron un tweet de años atrás de la China Suárez elogiando a la top durante una de sus participaciones en ShowMatch.

