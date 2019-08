Durante cuatro galas Nicole Neumann estará ocupando la silla de Florencia Peña en el jurado del Súper Bailando. Al conocerse la noticia, todos las miradas apuntaron a Pampita que, en su ciclo Pampita online, terminó diciendo que volvería a reaccionar yéndose del estudio de ShowMatch como en 2013.

“Si me siento dolida, antes de reaccionar ahí, me paro y me voy. Sino uno se expone a estar muy a flor de piel y seguramente al día siguiente te vas a arrepentir de lo que pasó en ese momento. Yo me cuido. Si me pinchás, me exponés y me dolió, yo me paro y me voy a mi casa”, aseguró, sobre la posibilidad de que se repitan un escándalo similar con Nicole como compañera de jurado. “Uno no elige. Cuando vas a trabajar a una empresa, te toca el compañero que te toca”, deslizó.

También en el ciclo le hicieron escuchar la defensa que Nicole le hizo a Florencia de la Ve , sobre la polémica que protagonizaron en ShowMatch, y Pampita reveló su “estrategia” previa a tener a Nicole Neumann a su lado en el jurado del certamen: “Esto es como un juego. Ella dice, yo contesto, los portales lo levantan… Me voy a quedar callada, mejor”, afirmó.