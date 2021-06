Pampita opinó del embarazo de Angie Balbiani: "Yo soy la madrina así que estoy embobada completamente"

Esta semana la actriz Ángeles Balbiani les contó a sus seguidores de las redes sociales que logró quedar embarazada a sus 39 años cuando estaba a punto de iniciar un tratamiento de fertilidad. En su ciclo de Net TV, Pampita se mostró muy contenta con la buena noticia de su amiga y contó además que una vez que nazca el bebé se convertirá en su madrina.

En el inicio de Pampita Online, Paula Galloni adelantó que en su columna haría referencia a los muchos embarazos que presenta en esta temporada la serie This is us, y la conductora acotó que los partos de las ficciones se alejan mucho de los de la realidad. “Los de la tele no son iguales. Después una tiene familia y dice ‘A mí, esto no me lo dijeron’. Acá se dice toda la verdad”, afirmó la modelo.

“¡Y ahora nos podemos juntar con Angie! A mí me parece que vos dejás como un halo en este estudio”, sugirió Galloni. “¡Y Ángeles Balbiani también! Y yo soy la madrina así que estoy embobada completamente. Y claro que dejo un halo, porque este estudio también lo usa Angie. Está muy maternal este año”, cerró la Pampita, sobre el embarazo de su amiga.