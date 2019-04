Uno de los grandes eventos de esta semana fue la convocatoria a los protagonistas del Súper Bailando para realizar la foto de tapa de la revista Gente con los elegidos de esta edición junto a Marcelo Tinelli.

Como ocurre cada año, los looks de las figuras fueron tema de análisis al día siguiente y Pampita, que posó como jurado de ShowMatch, no fue la excepción. La top criticó junto a su panel de Pampita Online y diseñadores invitados los outfits más destacados.

Entre los más llamativos se encontraba el de Gabo Usandivaras: el bailarín que compartirá la pista con Flor de la Ve optó por un vestido negro de gala, súper glamoroso.

Apenas lo vio en pantalla, Pampita recordó que el actor Billy Porter también se vistió de esa manera en la entrega de los premios Oscar de este año: “Seguramente él dijo quiero hacer lo mismo en Argentina. Ya se hizo y ya está visto, si el Oscar lo ve hasta mi abuelita. ¡Fue hace un mes!”.

"Tiene gracia cuando algo es original y lo hacés por primera vez. Hace un mes que lo tiene todo el mundo en la cabeza. Hubiera venido con una cortina y genera impacto" G-plus

“Tiene gracia cuando algo es original y lo hacés por primera vez. Hace un mes que lo tiene todo el mundo en la cabeza. Hubiera venido con una cortina y genera impacto, que venga disfrazado de lo que quiera”, agregó la top.

Pampita continuó con su crítica al hueso: “A mí el vestido me encanta, yo me pondría un diseño así. No me gusta la idea porque lo acabamos de ver. No hay que copiar lo de afuera, hay que hacer cosas propias”.

“Más alla de lo que digamos acá y en otros programas, él estaba fascinado. Logró que todos hablemos de él”, cerró sobre el comentado look de Gabo.

