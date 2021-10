Pampita mostró el regalo que Antonela Roccuzzo le envió para Ana: "Quiero mostrarles esta ropita divina"

Pampita reveló que Antonela Roccuzzo le envió un regalo para Ana García Moritán y quedó encanta. En Pampita Online, la modelo mostró todo lo que la pareja de Leo Messi le mandó para su beba.

“Quiero mostrarles esta ropita divina para los nenes que no saben quién me mandó esto. ¿Saben quién me mandó esto? Anto Roccuzzo, porque tiene su marca que se llama Enfants”, contó la conductora de la emisión de Net Tv.

Luego, la pareja de Roberto García Moritán continuó: “A mí me encantó y les voy a mostrar algunas cositas, tienen un montón de artículos de todo tipo, agua de colonia, aromatizador, jaboncito. Mandaron regalos para todos, voy a abrir el de Ana”.

“¡Ay por favor miren lo que es esto! El aroma de las prendas es increíble, tienen una calidad espectacular. Mirá Anto Roccuzzo con este emprendimiento, un beso ahí en París, nos alegra que esté haciendo estas cosas lindísimas”, finalizó Carolina.