Pampita mostró cómo quedaron sus pies tras usar tacos en La Academia, en la recta final de su embarazo

Hace algunas semanas, en Pampita Online le preguntaron a Pampita hasta cuándo seguiría usando tacos altos y vestidos súper ceñidos al cuerpo. ¿El motivo? No son prendas tan cómodas para una embarazada. Sin embargo, ella siguió adelante con sus looks súper eclécticos.

En ese entonces, Pampita había dicho que hasta dar a luz a su hija continuaría vistiéndose de la misma manera. Sin embargo, las consecuencias de lucir tacos altos y un tanto apretados durante varias horas se hicieron notar. Y así lo demostró a través de sus stories de Instagram.

Tras haber lucido unos hermosos zapatos en La Academia de ShowMatch (eltrece), la conductora le sacó una foto a sus pies hinchados y con marcas rojas. Además, la coronó con una divertida canción que se llama Oh no, oh no.

¡No se da por vencida!