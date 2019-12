Pampita, luego de que le robaron el celular en París: "Le escribimos al ladrón por WhatsApp ofreciéndole recompensa, pero no apareció"

Ya de regreso en Buenos Aires tras su luna de miel en París, Pampita contó detalles de la situación que vivió con un ladrón en la capital francesa. “En Sacre Coeur me robaron el celular, de un abrigo con cierre y un bolsillo profundo. Pero se ve que era un experto”, comenzó la modelo, en Los Ángeles de la Mañana.

“Me desactivó la clave, estaba en línea y le ofrecimos recompensa. Le dijimos que si no, lo íbamos a bloquear. Viste que los teléfonos hoy los bloqueás y no sirven más. Le dijimos ‘nos quedamos acá en tal esquina, te ofrecemos una recompensa, preferimos tener el teléfono y no tener que bloquearlo’”, continuó la flamante esposa de Roberto García Moritán.

“En un momento lo apagó, así que lo bloqueé y ya está. No sirve el teléfono, así que se perdió una recompensa, la verdad. Rober habla perfecto francés porque vivió en Suiza hasta los 12 años. Pero bueno, si el otro no quiere devolverlo, no lo lográs. Igual con el iCloud recuperás los contactos, las fotos, todo. Al rato ya no me importaba, se bloqueó y ya está”, concluyó la modelo.