Pampita llamó enojada en pleno programa para defender a Roberto García Moritán: "No es verdad que se coló a los Martín Fierro"

El rumor de que Roberto García Moritán se había "colado" en la ceremonia de los premios Martín Fierro 2022 estalló en A la tarde, y a menos de un minuto de que Guido Záffora lanzara la versión, la propia Pampita salió a desmentirlo en vivo.

El incómodo momento había comenzado cuando Pampita le reprochó a Záffora su versión al llamarlo mientras estaba al aire: "Estoy escuchando que decís que mi marido se coló, y no es verdad".

"Me dijeron eso los que trabajan con vos", le respondió el periodista a la madre de Ana García Moritán.

Categórica, la conductora de El Hotel de los Famosos explicó: "Yo tenía dos lugares, porque mi programa Pampita Online también estaba nominado", aclaró tajante.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN, EL ACOMPAÑANTE DE PAMPITA

La confusión de Guido Záffora se había dado al ver a Pampita en la mesa de ShowMatch, mientras que Roberto García Moritán estaba en otro lado.

"Tenía mi mesa de Pampita Online, tenía varios lugares para usar. Por supuesto que Robert tenía su tarjeta de entrada. Estabamos sentados en la misma mesa, no me voy a sentar alejada de mi marido. En el momento de mi nominación de Pampita Online me fui a mi mesa, y al final volví a la de ShowMatch", enfatizó Pampita.

Por eso mismo, Guido Záffora se desdijo: "Me retracto en dos segundos, me cag... el enigmático".