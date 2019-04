Si bien faltan días para el arranque del Súper Bailando, el gran aniversario por los treinta años de ShowMatch tuvo su gran antesala esta semana cuando todos los protagonistas del programa posaron para la revista Gente junto a Marcelo Tinelli. Como ocurre cada año, la portada trajo polémicas y muchas internas por las mejores posiciones en la foto.

Entre las posiciones que llamaron la atención, se encontraban las de Pampita y Florencia Peña, jurados del certamen, que posaron en el piso. Sin embargo, la top y la actriz no figuraron entre quienes se enojaron durante la sesión, como si lo hicieron Lucía Galán, Flor de la Ve y Charlotte Caniggia.

Al día siguiente de la producción y con la revista Gente en los kioskos, Pampita abrió la emisión del martes de Pampita Online, su ciclo en Net, contando intimidades de lo que pasó en la foto: “Yo me acuerdo que en la época de modelos había codazos en los desfiles. Bueno, acá no hay codazos pero hubo un quilombo para ver quién se sentaba al lado de Marcelo”.

"A mí me tocó en el piso con Flor, que encima se nos veía la bombacha. Decíamos ‘bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó acá’.Nos bancamos el piso duro un rato largo porque había una de todas que no quería venir a la foto" G-plus

“En un momento la productora dijo ‘¿qué hago? Lo photoshopeo a Marcelo y lo pongo con todas para que estén contentas’. Porque había caras largas, mala onda”, agregó, picante.

Pampita también se refirió a su posición en el piso con Peña a pura ironía: “A mí me tocó en el piso con Flor, que encima se nos veía la bombacha a una y a la otra. Decíamos ‘bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó acá’. No hicimos problema con nada, nos bancamos el piso duro un rato largo porque había una de todas que no quería venir a la foto. Todos estábamos esperando”, contó haciendo referencia a De la Ve, quien tardó en ir a posar por su malestar.

“Y nosotras ahí en el piso, chiquititas, medio que se nos veía todo, aguantando y esperando. Todas somos madres y nos queríamos ir a nuestras casas”.

Sobre el final, Pampita incluso bromeó sobre los looks de las figuras: “Vamos a ver todos los looks, ¿quién piensa que estamos en Hollwyood y estamos acá en el submundo? ¡Porque hubo un montón de desubicados!”.

