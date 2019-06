En Pampita online la serie sobre Diego Maradona terminó en una pregunta sobre cómo sería la ficción sobre la vida de Pampita. El tema derivó en si en su vida había “amores secretos” y ella lanzó un enfático “¡sí, hay!”. Pero no fue todo y la conductora terminó confesando cómo muchos hombres muy famosos quisieron seducirla.

“Hay muchos famosísimos que intentaron y nunca pudieron nada. ¡De todo tipo de calañas!”, lanzó. “Maradona no. Los típicos, no. No soy de su gusto”, exclamó, cuando sus panelistas comenzaron a indagar, antes de que Carolina termine haciendo referencia a un “ídolo del futbol” que sigue insistiendo con conocerla.

“Futbolistas sí y hay uno que sigue invitándome a tomar mate hasta el día de hoy. Es un gran ídolo y yo digo ‘este hombre tiene mujer e hijos’. No te voy a quemar, pero no voy a tomar el mate. Ahora se puso Telegram y manda por ahí también. ¡No se rinde!”, comentó, sin dar nombres mientras se negaba a responder si el jugador continuaba en las canchas o estaba retirado.

Para finalizar, Pampita se lamentó, entre risas, por no haber disfrutado demasiado de conocer hombres: “Yo me debería haber divertido más. Soy demasiado romántica y no supe aprovechar. Si volviera 20 años atrás, este cuerpo te juro que… ¡Que pena! Pero siempre yo estuve enamorada, llorando por amor”, lanzó, con humor.

