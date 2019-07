A menos de un mes de separarse de Mariano Balcarce (32), empresario con el que estuvo de novia cuatro meses, Pampita (41) miró para atrás y recordó algunas "locuras" que hizo por amor, pero no precisó en qué período de su vida las hizo.

"Lo más loco que uno hace por amor es tener hijos. Te tirás al vacío porque no sabés lo que te espera, es un compromiso de por vida". G-plus

La modelo y conductora estuvo casada con Martín Barrantes. Tras la ruptura formó una familia con Benjamín Vicuña (40), actor chileno con quien estuvo en pareja diez años y finalizaron la relación amorosa en 2015. Luego, Carolina estuvo de novia con Pico Mónaco (34), durante tres años.

"Por amor hice de todo. Me he subido a aviones por un día, viajando no sé cuántas horas para estar poco tiempo con la persona que quería. He dejado muchos trabajos por amor, para compartir ese tiempo con una pareja. Me da la sensación que lo más loco que uno hace por amor es tener hijos. Te tirás al vacío porque no sabés lo que te espera, es un compromiso de por vida. Lo más maravilloso y alucinante que hice fue tener a mis hijos", aseguró Pampita en la revista Caras, sosteniendo que sus hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, son el mayor acto de amor de su vida.

