Pampita contó cómo identifica las señales de su hija Blanca: "Las sentí cuando encontré a Roberto García Moritán"

Pampita suele recordar a Blanquita Vicuña cada vez que tiene la oportunidad, al punto de que hace pocas semanas inauguró una plaza junto a su familia bautizada como la pequeña. En Intrusos, la modelo reconoció que en ocasiones identifica las señales que le envía su hija, como la ocasión en la que conoció a Roberto García Moritán.

Frente a Rodrigo Lussich, la modelo contó que todavía no tiene definido el nombre de su hija por nacer, y que no cree que la llegada dela beba sea una señal de Blanca. “Sí la sentí cuando encontré a Roberto en mi vida, cuando encontré un hombre con los mismos sueños, que era lo que yo realmente anhelaba”, le dijo Pampita al periodista.

“Quería tener un compañero, y tener a alguien que me amara de la misma manera que amaba yo. En ese sentido, sí lo sentí, pero todo lo extra que vino después fue mágico y maravilloso, pero no se lo adjudico a Blanca sino al destino, a Dios, al Cielo”, agregó Pampita. “Hay que buscar. Yo el amor lo busqué siempre. Me encanta siempre estar acompañada, tener al amor de mi vida. A pesar de tener una carrera exitosa, una familia hermosa, en el amor fue algo en lo que nunca me rendí”, cerró la conductora.