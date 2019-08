Pampita le cerró las puertas a un posible romance con Nico Occhiato: “¿Vos lo ves con mis tres hijos el finde?”

“¿Alguna vez saliste con alguien diez años mayor que vos?”, le preguntó Pampita (41) a Nico Occhiato (26) en su ciclo, en medio del rumor que lanzó Ángel de Brito de que ella veía con buenos ojos al exnovio de Flor Vigna. “Sí, pero hace mucho”, contestó él, siguiéndole el juego. Ahora Marcelo Tinelli le hizo la misma pregunta a la modelo y la puso en aprietos.

“¿Esa pregunta está relacionada con que vos podés darle una oportunidad a Nicolás?”, lanzó el conductor, sin vueltas. “Él me dijo que ya había salido con alguien diez años mayor. Ya tiene experiencia en el tema”, aseveró Carolina.

"Me parece que con una chica de su edad podría vivir un montón de cosas que yo no le puedo dar. ¿Vos lo ves con los tres chicos el finde?". G-plus

“¿A vos te molestaría salir con un chico 14 años menor, en el caso de Nico Occhiato?”, insistió el animador, e hizo que Pampita se sonría.

“Yo no le quiero romper la ilusión a Ángel, que es el celestino. Me parece que con una chica de su edad podría vivir un montón de cosas que yo no le puedo dar. No sé si quiere estar con tres pibes”, dijo, mientras Tinelli insistía en que quería que naciera “el amor en la pista”. “¿Vos lo ves con los tres chicos el finde?”, finalizó Pampita, divertida.