Pampita y la cábala que tuvo en el Bailando: "Después de que mostraba el look, Ángel me daba la mano fuerte"

Luego de un exitoso año en el Súper Bailando, en el que reinó la paz entre todos los integrantes del jurado, Pampita reveló la cábala que mantuvo todo el 2019 con Ángel de Brito.

"Cuando mostraba el look y subía, él me esperaba, me daba la mano y me la apretaba fuerte. La hicimos siempre, siempre, siempre y nunca pasó nada. Fue un año muy lindo, pero lo hacíamos a raja tabla. No lo podemos dejar de hacer ahora", reveló Carolina en Pampita Online, luego de que Nico Occhiato contara que es súper cabulero y que también tuvo sus rituales para el programa, en el que se consagró campeón, de la mano de Flor Jazmín Peña (25), la revelación femenina del certamen de baile.

"Yo soy muy cabulero y en La Corte hay un chico que se llama Guille, que es un chico que está contratado por la producción para que te acomode el auto en el estacionamiento. Entonces, antes de bajar del auto, yo siempre me pongo perfume. Y un día me estaba poniendo perfume cuando llega Guille y me dice 'che, tengo que ver a una chica acá a la vuelta, ¿no me tirás un poco?'. Le respondo que sí, pero le doy el perfume que es más fuerte, porque tengo dos. Lo llené de perfume y al otro día me dice '¡tremendo!' y le digo 'pará que te tiro de vuelta'. Y ese día me fui muy bien en el certamen. a partir de ahí cada vez que venía Guille le ponía perfume. Yo no me bajaba del auto hasta que no venía él y le ponía perfume. Con las cábalas soy tremendo. Y el último día se lo regalé", contó Nico, con humor.