Pampita apuntó contra quienes dudaron de la sorpresa que le dio Roberto García Moritán por su aniversario: "Los que no quieran creer, no me importa"

Pampita no dejó que las críticas empañen la felicidad que le generó la sorpresa que le organizó Roberto García Moritán por sus dos años de casados.

El empresario llevó de viaje a la modelo y conductora a Mendoza, sin previo aviso. Sin embargo, en LAM dejaron entrever que la sorpresa no fue genuina por los supuestos canjes pautados con antelación.

"De verdad, fue sorpresa, porque en un programa dijeron que no fue sorpresa", dijo Carolina en su programa Pampita Online, tras compartir imágenes de la estadía romántica en Mendoza.

Luego, la modelo detalló cómo fue agasajada por Roberto y les contestó a los que dudaron de su emoción por no saber lo que iba a vivir.

“Yo salí a almorzar y terminé en Mendoza. Con Ana, por supuesto, porque todavía es chiquitita. Pasamos nuestros dos años de casados ahí", sostuvo.

Y arremetió contra LAM sin nombrarlos directamente: "Él había hecho valijas. Tenía todos listo. El pasaje. Todo. La gente que no quiere creer, no me importa nada. La posta es esta”.

PAMPITA CONTÓ CÓMO LA SORPENDIÓ ROBERTO GARCÍA MORITÁN POR SUS DOS AÑOS DE AMOR

"El viernes, yo estaba acá trabajando y apareció mi marido. Me sube al auto y me dice '¿vamos a almorzar?'. 'Sí, obvio'”, comenzó relatando Pampita.

"Yo pensé que íbamos a la Costanera, a un lugar que vamos siempre, pero de repente el auto da la vuelta y yo le pregunto '¿a dónde vamos?'. Él se empezó a reír", aseguró.

"'¿A dónde vamos?'. Yo tengo que llevar a los chicos a fútbol. Tengo toda una cosa organizada", dijo Pampita, con humor.

Y concluyó, emocionada: "Yo salí a almorzar y terminé en Mendoza con Robert y Ana".