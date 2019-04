Enfundada en un sensual vestido plateado, Pampita dio un móvil para Hay que ver, el ciclo de José María Listorti y Denise Dumas, en el día que todos los famosos se dieron cita en el Alvear Palace para realizar las fotos oficiales de ShowMatch 2019. Sexy como siempre, lanzó una picante frase sobre cómo será su participación este año en el jurado del Bailando.

“A mí me importa qué pasa esos dos minutos en la pista. Puede ser que la previa me encante, pero si el baile no sale bien, lo siento en el alma”, aseguró la conductora, pero Fernanda Iglesias, panelista del programa, le recordó la polémica pelea que tuvo con Lourdes Sánchez el año pasado. “A Lourdes le clavaste un cero por una cosa que dijo en Instagram”, lanzó la periodista, aludiendo a cuando la pareja del Chato Prada llamó a la modelo “bolsa de cuernos”. Sin embargo, Pampita no renegó de la polémica y lanzó una fuerte adverencia para los concursantes del Súper Bailando: “Sí, también juego con eso. Así que si los participantes se ponen muy insolentes van a salir muchos ceros este año, seguramente”, lanzó, filosísima.

¡Pampita se viene más cargada que nunca!

