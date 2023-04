Pamela David, muy pícara ante la versión de que China Suárez le habría devuelto el auto a Rusherking: "Me lo quedaría para recordarlo"

A una semana de darse a conocer la separación de China Suárez y Rusherking, la versión de que la actriz le habría devuelto el auto que el cantante le regaló por su cumpleaños fue tema de debate en los programas de TV y Pamela David le dio un pícaro consejo a la China.

Pamela David: -Siempre le pegan a la China. Por lo que sea, le pegan. Si no se lo devolvió, es un "ay, no le devolvió". Ahora que le devuelve, es un "para qué le devuelve". No hay nada que nos venga bien con la China. Es como la mujer más envidiada de la farándula. Luisa, la China devolvió el auto. ¿Vos qué pensás?

Luisa Albinoni: -Yo creo que lo devolvió por todo lo que se armó, para demostrar que no hay ningún interés. Pero le dan con un caño porque es hermosa, porque es envidiada…

Paulo Vilouta: -¿Tan materialistas son ustedes? Es como que el amor va y viene (para ustedes). ¿No pueden pensar que la señora ve el auto y recuerda al caballero (y por eso se lo devuelve)?

Pamela David: -No es ser materialista. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo me lo quedaría para recordarlo, si fue un gran amor. Lo recuerdo cada vez que doy una vuelta con amigas.

PAMELA DAVID HABLÓ DEL LUJOSO AUTO QUE RUSHERKING LE REGALÓ A LA CHINA

Luego de analizar si está bien o no que la China Suárez le devuelva a Rusherking el lujoso auto descapotable que le regaló para su cumpleaños, un Volkswagen New Beetle, Pamela David vinculó el obsequio con la inseguridad que hay en la Argentina y afirmó que le regresaría el coche a su ex.

"No, pará. Lo devuelvo porque es peligroso andar en ese auto. Te agarran el bolso, te tiran de los pelos. A la China le sacan los lentes de sol", dijo la conductora de Desayuno Americano, al ver imágenes de la entonces pareja a borde del auto descapotable.

Antes de cerrar el tema, Pamela agregó: "Para mí la China le devolvió el auto porque no dejan de cuestionarle todo".