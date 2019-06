La palabra de Teto Medina, tras la grave denuncia por violencia de género: "Me mato antes de hacer eso"

Teto Medina salió al cruce de la denuncia por violencia de género, realizada por su exnovia Mónica Fernández, con quien mantuvo una relación durante cinco años. La mujer lo acusó por "amenazas y violencia de género con uso de armas", en la Comisaría 42 de Mataderos.

Medina habló de la denuncia y desmintió la versión de su expareja. "Está muy mal el Teto, me dice que no lo puede creer", comenzó Pilar Smith, en el ciclo radial El espectador. "Es todo mentira, Pili. Tengo cuatro hermanas mujeres, una hija, imaginate si yo puedo hacer eso. Me mato antes. Es despecho, despecho, despecho. Es la segunda vez que me pasa", dijo Teto, en un audio que le envió a la periodista, haciendo referencia también a una denuncia de otra mujer, en 2012.

Según informó el periodista Mauro Federico en Involucrados, Fernández contó que todo comenzó cuando fue a buscar al conductor a la radio en la que se desempeñaba en febrero pasado. "Medina estaba muy agresivo, desarreglado, y con la ropa sucia. Además, le faltaba un diente", declaró la mujer.

La denunciante afirmó que fueron hasta la casa de Medina para que se higienizara; y que el Teto regresó al auto 30 minutos después. "Estaba con una bolsa de plástico. En el transcurso del viaje, intercambió mensajes con alguien", declaró ante la Policía de la Ciudad.

Mauro Federico continuó con el relato de Fernández, quien aseguró que el conductor tenía "dos armas tipo revólver", y que la amenazó para que continuara la marcha hasta el domicilio particular de Mónica, ubicado en el Partido de Almirante Brown, donde Teto "le exigió" al hijo de la mujer que lo acompañe a "realizar el cambio de las armas por droga, más específicamente cocaína". Según la declaración de Fernández, él "consumía y sufre adicciones".

Siete años atrás, la modelo Noelia Iglesias, pareja de Medina en aquel entonces, también lo denunció. La mujer aseguró que Teto la obligaba a consumir cocaína mientras mantenían relaciones sexuales. "Fui sobreseído de esa causa", expresó el conductor en aquella oportunidad.