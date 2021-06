La palabra de Nati Jota tras haberse accidentado jugando al paddle: "Me puse mal en el momento porque me asusté"

Ni bien terminó de jugar al paddle, Nati Jota se grabó mostrándose muy preocupada y con los ojos llorosos a través de sus stories de Instagram. La comunicadora les contó a sus seguidores que se había torcido el tobillo practicando el deporte y que sentía que realmente se había lastimado mucho.

"Estábamos jugando, pisé para adentro y se me dobló el pie. Estoy segura de que tengo algo, yo sé que estoy vibrando mal y atrayendo la desgracia. Y no le estoy dando amor a mi tobillo, pero soy tan manija que me lastimo un poquito y siempre sigo jugando. Esta vez tuve que frenar, salir, me duele... ¿Cuándo fue la última vez que me pasó esto? Cuando me quebré la muñeca”, había dicho, triste.

Además, había contado que la estaban por acompañar a la clínica para hacerse varios estudios: "Menos mal que está papá haciéndome el aguante. Creo que me van a venir a buscar en una silla de ruedas. Papá fue a hacer la gestión, papá te amo. Como que me quejo por la silla de ruedas pero un poco me divierte”, expresó.

Horas después, reapareció en la red social para llevarles tranquilidad a sus seguidores y reveló cuál fue su diagnóstico. "Al parecer, es un esguince leve. Gracias por la buena onda de todos. Me puse mal en el momento porque me asusté. Estoy acostumbrada a caerme y levantarme como un resorte. El dolor ‘desconocido’ me hizo angustiar. Igual es una paj..., aunque sea leve, pero podría haber sido peor. Además, mañana van a entender por qué esto es doblemente una paj...", cerró, misteriosa.

¡Solo un susto!