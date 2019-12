La palabra de Mati Napp cuando le preguntaron cómo va a seguir su relación con Flor Vigna cuando termine el Bailando

Si bien el romance que protagonizaron Flor Vigna y Mati Napp fue breve, ninguno de los jóvenes terminaron de cerrar la puerta a una posible reconciliación en un futuro. E indagado sobre qué pasará una vez que culmine el Súper Bailando, el coach respondió con sinceridad.

Todo comenzó cuando Clara Douradinha, panelista de Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) interceptó al coreógrafo para que brinde su palabra respecto a lo que pasará con la ex de Nico Occhiato cuando no estén obligados a verse por los ensayos del programa.

Asi fue el idea y vuelta entre Clara y Napp:

"Cuando termine el Bailando, no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy en día quiero lo mejor para Flor, lo mejor para Facu (Mazzei, partenaire de Vigna en el certamen), quiero se luzcan y que al jurado le guste, a la gente en su casa también y todo positivo". G-plus

Clara: -¿Cómo está todo con Flor?

Napp: -Excelente, mejor que nunca.

C: -Eso es como equipo. ¿Y como pareja todo igual?

N: -¿Como pareja? No somos más pareja. Pero la verdad es que estamos muy bien. Estamos trabajando bien y en los ensayos nos llevamos mucho mejor.

C: -Cinthia Fernández y Martín Baclini se separaron un poco por la exposición, un poco por problemas de pareja que tuvieron y dijeron ‘¿sabés qué va a estar bueno? Cuando se termine esta etapa del Bailando, ver qué pasa, como nos encontramos, si nos reencontramos como pareja o no’. ¿Pasa algo parecido con ustedes o ya tienen definido que esto no va más?

N: -Te juro que estamos muy enfocados en la final y si podemos, en ganar. Como que no estamos mezclando lo que nos pasó. Fue una decisión la de decir 'no hablemos del pasado'. Vivamos el presente para generar un futuro que sea exitoso. Después, cuando termine el Bailando, no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy en día quiero lo mejor para ella, lo mejor para Facu (Mazzei, partenaire de Vigna en el certamen), quiero se luzcan y que al jurado le guste, a la gente en su casa también y todo positivo.

