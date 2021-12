La palabra de Laura Esquivel tras haber sido operada de urgencia por apendicitis: "Salió todo bien"

La felicidad de Laura Esquivel por el estreno de la serie que protagoniza, Sueño Bendito, que cuenta la vida de Diego Maradona, se aplacó por un momento por haber tenido que operarse de urgencia tras acercarse a la guardia. ¿El motivo? Tenía apendicitis.

Antes de entrar al quirófano, la actriz les había contado a sus seguidores cómo se sentía.

"Por suerte no es nada grave pero hay que operar... Estoy un poco nerviosa", había dicho la actriz, sincera.

EL MENSAJE DE LAURA ESQUIVEL TRAS SU OPERACIÓN

Poco después de haber sido operada, Laura agarró el celular y les llevó tranquilidad a su seguidores.

"Gente hermosa, salió todo bien. Gracias por sus mensajes. Estoy bien, cansada pero ya sin dolor... Mi operación, comparada con otras, no es nada pero no saben lo agradecida que me siento", cerró, buena onda.