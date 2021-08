La palabra de la bailarina de La Academia que salió con el Polaco y Baclini: "Fuimos a un bar y después a la casa de Martín"

La salida del Polaco y Martín Baclini después de las grabaciones de La Academia dio muchísimo que hablar, y no solo porque se besaron en un bar. Sino porque Ángel de Brito hizo una tremenda afirmación sobre el cantante y el empresario: "Se fueron de joda con dos bailarinas de ShowMatch". Y luego de que Barby Silenzi descartara la explosiva información, Ciudad también habló con Florencia Eujanian, una de las bailarinas involucradas: "Fue una juntada de amigos".

Sorprendida por la escandalosa versión, la integrante del staff de Laflia desmitificó la fiesta del miércoles por la noche, que arrancó en un bar de Puerto Madero: "La realidad es que fue una salida de amigos, de ocho o nueve personas". Luego, corroboró los dichos de Silenzi: "Barby por supuesto que estaba, nos conocemos hace años, lo mismo con Celeste Muriega, Maxi Diorio y Jorgito Moliniers".

"Después, todos nos fuimos un rato más a la casa de Martín. Nada de after, fue juntada de amigos. Y yo me fui de ahí cuando nos fuimos todos", aclaró.

Para cerrar, Florencia Eujanian aseguró que está en pareja, que no la molestaron los rumores y rechazó que esto la afecte: "No me genera ningún tipo de problema salir con amigos".