El sábado pasado murió Maxi Oliva (34), el primer ganador de Cuestión de peso. El hombre se había consagrado en el reality en 2006, tras bajar de 215 kilos a poco más de 100. Maxi estaba casado con Vanesa Anabel Rivera, a quien conoció en el programa y con quien fue padre de Valentina (9).

Quebrado de dolor, su papá, Carlos, habló de la condición de su hijo y apuntó en duros términos contra el doctor Alberto Cormillot. "Es mentira que él abandonó su tratamiento. Maxi llegó a un acuerdo para ir una vez por semana a Malvinas con una ambulancia que lo venía a buscar y llevaba", comenzó en un móvil para Confrontados.

"Pero eso se produjo solo durante tres meses. Después, Maxi sufre un problema en la rodilla y los médicos les recomiendan que no se traslade. A las dos semanas, cuando él se repuso, pidió la ambulancia, pero la médica que estaba a su cargo le dijo que habían decidido no mandarla porque había mucha demanda y la necesitaban", continuó.

Más sobre este tema Murió el primer ganador de Cuestión de Peso, Maxi Oliva: el joven tenía 34 años y pesaba 500 kilos

"Acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables, estoy tratando que no le pase a otro. No voy a permitir que nadie ensucie ni dañe su memoria. Acá hay una familia que está sufriendo y escucho a mucha gente hablando pavadas sin tener noción de lo que vivió”, añadió Carlos, entre sollozos.

Luego, el padre de Maxi afirmó que el joven agonizó una semana en su cama mientras esperaba recibir asistencia médica. "Me enviaron un mensaje que él tenía su cama después de una semana, ¿no es una vergüenza? Él tenía todo su cuerpo cubierto de agua y sus pulmones no podían cumplir sus funciones. Me revienta cuando dicen que era un rebelde, ¿y lo dejamos morir porque era un rebelde? ¿Con eso nos justificamos, Cormillot?", disparó, enojado.

"Dijiste que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo y hace una semana que estamos pidiendo una cama en Malvinas. ¿Por qué nunca lo llevaste a tu clínica? Dedicate a otra cosa si tu institución no está preparada para recibir un gordo como Maxi. Él se lo ganó y cada vez que había que pedir algo había que pedir por favor", concluyó.