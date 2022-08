El padre de Camila Homs rompió el silencio tras la aparición de una supuesta hija en TV

A menos de 24 horas de que Chiara Camila Pereyra apareciera en TV diciendo ser hija no reconocida de Horacio Homs, padre de Camila Homs, el empresario rompió el silencio en Socios del Espectáculo.

El padre de la ex de Rodrigo de Paul le dijo a Adrián Pallares que no recuerda haber tenido una historia de amor con Marianela, ni bien se separó de la madre de sus dos hijas mayores, Liliana Frontan, pero que se pondrá a disposición de Chiara Camila, quien busca saber su identidad.

"Me haré el ADN correspondiente para determinar cómo sigo. Lo único que me llama la atención es la memoria que tiene la madre, que contó detalles desde hace 22 años. Dijo que no reclamó antes porque yo estaba en España, ciudad que no conozco", aseguró Horacio Homs.

EL RECLAMO DE LA SUPUESTA HIJA DE HORACIO HOMS

Chiara Camila Pereyra, una joven de 21 años que sería fruto de una breve relación de Horacio Homs con su madre, llamada Marianela, se sentó en el programa de Karina Mazzocco y reclamó por su identidad.

"Desde hace siete años vengo buscándolo, pidiéndole por favor que, si él no quiere saber nada judicialmente, que sea algo entre nosotros dos, pero que yo necesitaba saber mi identidad”, señaló la joven en A la tarde.

"Él me tuvo un ratito a upa... La falta de él me perjudicó un montón. La falta de él, durante 21 años de mi vida, no lo voy a poder compensar", agregó Chiara Camila, sin contener el llanto.