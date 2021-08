Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter por un fin solidario: "El dinero va a estar destinado a chicos que tienen que operarse o pagar tratamientos"

Antes de realizar su performance en La Academia de ShowMatch, Pachu Peña sorprendió en la pista al contar que aceptó una propuesta de vender su cuenta personal de Twitter para destinar el dinero a un fin solidario.

Así lo dio a conocer el propio participante en vivo luego de que Marcelo Tinelli le pusiera humor al llamativo nuevo contenido que se vio plasmado en su muro con información en inglés acerca de las criptomonedas en inglés: “¿Qué hizo? ¿Vendió la cuenta? ¿La entregó? ¿No existe más? Ahora retwittea cosas en inglés”, señaló el conductor.

Fue entonces que el humorista reveló: “No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores. Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos”.

“Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores en otro lado. Ahora están las criptomonedas ahí”, culminó Pachu después de que todos los presentes en el estudio felicitaran su iniciativa con un fuerte aplauso.