Pablo Echarri habló a fondo de la fantasía que aún no se animó a cumplir: "Nací en la era equivocada"

Pablo Echarri contó en diálogo con Flor Peña que aún no logró cumplir una fantasía súper íntima con su pareja, Nancy Dupláa.

Si bien le encantaría experimentar con ella otras posibilidades, reconoce que siente que nació en la "era equivocada".

"Me cag... en las patas, pero me generaría un nivel de adrenalina y excitación importante. Yo me siento open, pero soy medio closed. Yo tengo una mente muy abierta, un sentimiento muy libre, pero nací en la era equivocada. Con Nancy somos un poco posesivos y antiguos, entonces ciertas cosas quedan en el ámbito de la fantasía", dijo al remarcar que le gustaría hacer un trío con su pareja.

PABLO ECHARRI LE DEJA LA PUERTA ABIERTA A SU FANTASÍA

En otra charla con Germán Paoloski, el actor reconoció que aún no se anima a concretar su fantasía pero tampoco la niega y mucho menos le cierra la puerta.

"Me considero un idiota, pero no niego las cosas que digo. Comparto lo que dije en ese momento, lo del trío. Todavía no renuncio a la posibilidad; me considero bastante apetecible, creo que esto les pasa a todos los hombres pero son muy pocos se animan a confesarlo", dijo.

Y siguió: "Esta posibilidad, esta imagen mental en la fantasía de poder generar un trío, genera un nivel de adrenalina muy fuerte, que es muy diferente a lo que uno puede pensar o vivir en una relación sexual convencional”.

Sin embargo, se despidió haciendo una contundente distinción.

"Una cosa es lo que tengo en mi cabeza y otra en mi estructura emocional, el mandato familiar, dónde y por quién fui criado, eso me genera un nivel grande de restricción", aclaró.

¿Se dará?